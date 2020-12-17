Волочкова рассказала, как ее обокрала собственная мать 

Анастасия Волочкова
живет в роскошном особняке на Рублевке. Она парится в собственной бане и обожает охлаждаться в купели. Долгое время с ней жила дочка Ариадна, которую балерина родила от бизнесмена Игоря Вдовина
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Она не скрывает, что считает бывшего возлюбленного альфонсом, так как он до сих пор не вернул ей миллионы рублей, которые занимал. Несмотря на многочисленные романы, с теплотой артистка всегда говорит об олигархе Сулеймане Керимове
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В интервью шоу «Алена, Блин!» Волочкова вспомнила про свои громкие романы. Она даже призналась, что Сулейман предлагал ей стать его женой, но второй.
«Он говорил: «"Будь моей женой!" Но я понимала, что у него есть жена. Он предложил стать второй женой, им можно. Я отказалась, потому, что я люблю быть единственной и неповторимой. Это была любовь всей мой жизни. Я сейчас думаю, как я допустила вмешательство той же мамы, которая приезжала к нам квартиру, которую подарил мне Сулейман в центре Москвы, Я ей дорожу также, как и Питерской»,
— призналась звезда. Анастасия Волочкова.
«В Питере Сулейманчик подарил мне квартиру только по той причине, что там живет моя мама, в том доме. Он сказал: "Насть, возьми деньги, сколько нужно на квартиру. Я с этой женщиной даже чай пить не буду, поэтому давай у тебя будет свое жилье". Я деньги в руки не взяла»,
— вспомнила Анастасия.
Она отметила, что олигарх не любит проводить время с ее родительницей. Девушка и сама затаила на нее глубокую обиду.
«Женщины стареют и начинают завидовать своим детям, дочерям»,
— отметила балерина.
Волочкова рассказала, что однажды мама пришла к ней с вопросом, сколько она будет платить ей денег пожизненно за спектакли и концерты. Это повергло ее в шок. Артистка отметила, что Тамара Владимировна воспитывала ее как проект.
«Я не могу простить эту женщину, которая разрушила любовь всей моей жизни. Я не могу простить женщину, которая забрала ту недвижимость, которую мне подарил Сулейман. Она, почему-то представляет, что это все ее»,
— возмутилась, едва не плача, героиня.
По словам Анастасии, олигарх купил ей не только квартиры, но и балетную студию. Однако мама попросила оформить это помещение на нее, чтобы дочка меньше платила налогов. А когда у артистки совсем не осталось денег из-за Игоря Вдовина, то она обратилась к родительнице, так как хотела продать студию, чтобы прокормить себя и дочку. Тогда Волочкова узнала, что мама за ее спиной уже продала недвижимость.
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