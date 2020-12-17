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Волочкова рассказала, как ее обокрала собственная мать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Волочкова рассказала, как ее обокрала собственная мать
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Волочкова живет в роскошном особняке на Рублевке. Она парится в собственной бане и обожает охлаждаться в купели. Долгое время с ней жила дочка Ариадна, которую балерина родила от бизнесмена Игоря Вдовина.
Она не скрывает, что считает бывшего возлюбленного альфонсом, так как он до сих пор не вернул ей миллионы рублей, которые занимал. Несмотря на многочисленные романы, с теплотой артистка всегда говорит об олигархе Сулеймане Керимове.
В интервью шоу «Алена, Блин!» Волочкова вспомнила про свои громкие романы. Она даже призналась, что Сулейман предлагал ей стать его женой, но второй.

«Он говорил: «"Будь моей женой!" Но я понимала, что у него есть жена. Он предложил стать второй женой, им можно. Я отказалась, потому, что я люблю быть единственной и неповторимой. Это была любовь всей мой жизни. Я сейчас думаю, как я допустила вмешательство той же мамы, которая приезжала к нам квартиру, которую подарил мне Сулейман в центре Москвы, Я ей дорожу также, как и Питерской»,

— призналась звезда. Анастасия Волочкова.

«В Питере Сулейманчик подарил мне квартиру только по той причине, что там живет моя мама, в том доме. Он сказал: "Насть, возьми деньги, сколько нужно на квартиру. Я с этой женщиной даже чай пить не буду, поэтому давай у тебя будет свое жилье". Я деньги в руки не взяла»,

— вспомнила Анастасия.
Она отметила, что олигарх не любит проводить время с ее родительницей. Девушка и сама затаила на нее глубокую обиду.

«Женщины стареют и начинают завидовать своим детям, дочерям»,

— отметила балерина.
Волочкова рассказала, что однажды мама пришла к ней с вопросом, сколько она будет платить ей денег пожизненно за спектакли и концерты. Это повергло ее в шок. Артистка отметила, что Тамара Владимировна воспитывала ее как проект.

«Я не могу простить эту женщину, которая разрушила любовь всей моей жизни. Я не могу простить женщину, которая забрала ту недвижимость, которую мне подарил Сулейман. Она, почему-то представляет, что это все ее»,

— возмутилась, едва не плача, героиня.
По словам Анастасии, олигарх купил ей не только квартиры, но и балетную студию. Однако мама попросила оформить это помещение на нее, чтобы дочка меньше платила налогов. А когда у артистки совсем не осталось денег из-за Игоря Вдовина, то она обратилась к родительнице, так как хотела продать студию, чтобы прокормить себя и дочку. Тогда Волочкова узнала, что мама за ее спиной уже продала недвижимость.
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Звёзды , Сулейман Керимов , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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