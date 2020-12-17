Тимати попал в аварию

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) устроил аварию и врезался в чужую яхту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Артист катался на люксовом водном мотоцикле и на высокой скорости въехал в чужое судно, на котором в результате инцидента образовалась большая пробоина. Во сколько обойдется ремонт яхты и как ее владельцы будут решать этот вопрос с музыкантом, пока неизвестно.

Уточняется, что пресс-секретарь Юнусова отрицает, что тот стал виновником аварии. Видео с участием рэпера он назвал смонтированным.

В октябре стало известно, что Тимати пытается отвоевать свой псевдоним у лейбла Black Star. Все права на торговые марки «Тимати» и Timati by Timati остались у лейбла, поэтому за использование сценического имени артист вынужден платить. Чтобы вернуть себе имя, рэпер решил зарегистрировать марку «Тимати Timati» в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды.