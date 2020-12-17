Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Мария Шарапова объявила о помолвке 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Шарапова объявила о помолвке
Фото: lenta.ru
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в своем Instagram-аккаунте объявила о помолвке.
Спортсменка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса. Дату свадьбы россиянка не уточнила.
В феврале этого года Forbes оценил заработки российской теннисистки за годы профессиональных выступлений. По данным экспертов, Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов.
Тогда же Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. В ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Кроме того, она экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». В 2012-м теннисистка завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.
Видео дня. Как живет Моисеев после второго инсульта
Последние новости
В пещерах Подмосковья пропала группа туристов с восьмью детьми В пещерах Подмосковья пропала группа туристов с восьмью детьми Путин пообещал по пять тысяч рублей на детей к Новому году Путин пообещал по пять тысяч рублей на детей к Новому году У россиян появилась новая возможность найти пару У россиян появилась новая возможность найти пару
Звёзды , Александр Гилкс , Мария Шарапова , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение