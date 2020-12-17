Шарапова объявила о помолвке

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в своем Instagram-аккаунте объявила о помолвке.

Спортсменка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса . Дату свадьбы россиянка не уточнила.

В феврале этого года Forbes оценил заработки российской теннисистки за годы профессиональных выступлений. По данным экспертов, Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов.

Тогда же Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. В ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Кроме того, она экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». В 2012-м теннисистка завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.