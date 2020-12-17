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Тимати попал в аварию, врезавшись в чужую яхту 

Мария Грибова 2 часа назад
Тимати попал в аварию
Фото: РИА Новости
Рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) устроил аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Известно, что артист катался на люксовом водном мотоцикле и на высокой скорости въехал в чужое судно, на котором в результате инцидента образовалась большая пробоина. Пока не сообщается во сколько обойдется ремонт яхты и как ее владельцы будут решать этот вопрос с музыкантом.
Однако пресс-секретарь Юнусова отрицает, что тот стал виновником аварии. А видео он назвал смонтированным.
Ранее «Рамблер» писал о том, что жена Мартиросяна высказалась о его романе с Кошкиной.
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