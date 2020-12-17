Тимати попал в аварию

Рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов ) устроил аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что артист катался на люксовом водном мотоцикле и на высокой скорости въехал в чужое судно, на котором в результате инцидента образовалась большая пробоина. Пока не сообщается во сколько обойдется ремонт яхты и как ее владельцы будут решать этот вопрос с музыкантом.

Однако пресс-секретарь Юнусова отрицает, что тот стал виновником аварии. А видео он назвал смонтированным.