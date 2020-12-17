На слуху: Ширвиндт рассказал, почему не спасали Миронова 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@volkonskaya.reshetova

Уходящий год изменил многие судьбы людей и стал проверкой для многих пар. Например, в этом году Тимати Анастасия Решетова объявили о расставании. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения ради сына.

Кадр из фильма «Игра в правду»

На счету у Ирины Апексимовой два брака, об из которых не принесли женщине счастья. Сегодня актриса живет одна и не спешит заводить новые отношения, считая, что редкий мужчина рискнет создать с ней семью.

Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, Жанна Левина , в своем Instagram опубликовала пост, посвященный слухам о его романе с актрисой Яной Кошкиной

Кадр из фильма «Летят журавли»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»