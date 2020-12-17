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На слуху: Ширвиндт рассказал, почему не спасали Миронова 

Мария Грибова 32 минуты назад
На слуху: Ширвиндт рассказал, почему не спасали Миронова
Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Розовых очков больше нет»

@volkonskaya.reshetova
Уходящий год изменил многие судьбы людей и стал проверкой для многих пар. Например, в этом году Тимати и Анастасия Решетова объявили о расставании. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения ради сына.
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«Меня многие боятся. Даже подходить»

Кадр из фильма «Игра в правду»
На счету у Ирины Апексимовой два брака, об из которых не принесли женщине счастья. Сегодня актриса живет одна и не спешит заводить новые отношения, считая, что редкий мужчина рискнет создать с ней семью.
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Жена Мартиросяна высказалась о его романе

Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, Жанна Левина, в своем Instagram опубликовала пост, посвященный слухам о его романе с актрисой Яной Кошкиной.
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«Баталовы не хотят принимать имущество назад»

Кадр из фильма «Летят журавли»
Скандал вокруг известной пары Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которые присвоили себе имущество актера Алексея Баталова, обрастает новыми подробностями.
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Ширвиндт рассказал, почему не стали спасать Миронова

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Александр Ширвиндт на YouTube-шоу «ЖЗЛ» с Дмитрием Быковым вспомнил, как уходил его друг Андрей Миронов. Любимцу миллионов стало плохо прямо на сцене, он скончался в возрасте 46 лет.
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Видео дня. Как живет Моисеев после второго инсульта
Женский форум
Звёзды , Анастасия Решетова , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Дмитрий Быков , Тимати , Гарик Мартиросян , Яна Кошкина , Александр Ширвиндт , Жанна Левина , Андрей Миронов , РИА Новости
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