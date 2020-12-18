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«Соскучилась по выплате зарплат»: Лолита рассказала, как спасает в пандемию свой коллектив 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Лолита нашла способ заработать в пандемию
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не бросила свой творческий коллектив в пандемию на произвол судьбы. Исполнительница, к примеру, выступит совсем скоро в Дубае. Это позволит ей и ее музыкантам заработать деньги в этот непростой момент.

«В Дубае соблюдаются все меры предосторожности, но там нет карантина. Концерты проходят с 50% рассадкой в зрительном зале. В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу».

Как отметила певица, она пока не знает, когда сможет выступать перед российским зрителем.

«Работа в России начнется, как и у всех. Это произойдет, когда снимут ограничения», — заявила Лолита.

Напомним, что в России сегодня концертная деятельность во многих регионах, по сути, парализована. Кое-где концерты все-таки проходят, но пускают на них не более половины зала.
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