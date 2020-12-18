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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала в своем Instagram-аккаунте о помолвке.

Девушка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса . Однако дата свадьбы пока остается неизвестной.

В феврале этого года Forbes оценил заработки российской теннисистки за годы профессиональных выступлений в 197,8 миллиона долларов.

А в феврале этого года девушка объявила о завершении карьеры.