Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала в своем Instagram-аккаунте о помолвке.
Девушка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса. Однако дата свадьбы пока остается неизвестной.
В феврале этого года Forbes оценил заработки российской теннисистки за годы профессиональных выступлений в 197,8 миллиона долларов.
А в феврале этого года девушка объявила о завершении карьеры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Авербух думает о свадьбе с Арзамасовой.