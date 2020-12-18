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Мария Шарапова объявила о помолвке 

Даня Виттиг 3 часа назад
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала в своем Instagram-аккаунте о помолвке.
Девушка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса. Однако дата свадьбы пока остается неизвестной.
В феврале этого года Forbes оценил заработки российской теннисистки за годы профессиональных выступлений в 197,8 миллиона долларов.
А в феврале этого года девушка объявила о завершении карьеры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Авербух думает о свадьбе с Арзамасовой.
Звёзды , Видео , Александр Гилкс , Мария Шарапова , Forbes
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