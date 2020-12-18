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«У меня есть подушка безопасности»: Таисия Повалий озвучила сумму, которую тратит в месяц 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Повалий озвучила сумму, которую тратит в месяц
Фото: Globallookpress.com
Певица Таисия Повалий заявила, что существенно ужала свою бюджеты и расходы из-за пандемии. Сейчас у нее нет концертов и выступлений. При этом она заметила, что пока серьезных финансовых трудностей у нее все-таки нет. Деньги она в последние месяцы тратит с умом. Таисия Повалий. Фото: Globallookpress.com

«У меня есть подушечка безопасности, к которой я прибегаю сейчас. Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей».

Как отметила исполнительница, она человек из села. Может жить не на широкую ногу. Кроме того, звезде в этот непростой момент помогают родственники. Ее родня живет в деревне Шамраевка. Каждый год к ней приезжает грузовик с гостинцами. Родня привозит певице картошку, лук, свеклу, морковь и даже сахар. Благодаря таким запасам исполнительница серьезно экономит свои средства, сообщает «Собеседник».
Ранее стало известно, что Таисия Повалий неудачно упала в своем доме и сломала ногу. При этом последствия перелома она ощущает до сих пор.
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Звёзды , Таисия Повалий , ИД "Собеседник"
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