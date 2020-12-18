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«Думаю, что его убили»: Борис Галкин не верит, что его приемный сын Владислав умер своей смертью 

Teleprogramma.pro и ещё 5 7 часов назад
Отец Владислава Галкина не верит, что он умер своей смертью
Фото: Globallookpress.com
Актер Борис Галкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о смерти своего приемного сына известного актера Владислава Галкина.

«Я должен был быть рядом с ним в те дни. Я уехал по работе в Санкт-Петербург на съемки. И за эти два дня случилось непоправимое. Не сработала моя интуиция. Врубиться в эту ситуацию, конечно, надо было».

Как отметил Борис Галкин, Владислав незадолго до смерти был весь на взводе из-за расставания со своей четвертой женой актрисой Дарьей Михайловой.
«Ему в те дни какая-то актриса звонила. Хотела помочь. Но он никого к себе не подпускал. Все сложившееся нанесло ему такую травму, что он ушел. Я думаю, что его убили. Там в комнате при обнаружении трупа стоял томатный сок, который он никогда не пил. Также на стене была кровь. Причем неизвестно чья. Следователям это было неинтересно. В телефоне у него было пять номеров. С перечислением врагов. Я звонил потом, но мне никто не отвечал. Кроме того, пропало свыше ста тысяч долларов», — заявил Борис Галкин.
Смерть актера Владислава Галкина до сих пор окутана тайнами. По официальной версии, он умер от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Между тем, его приемный отец Борис Галкин уверен, что произошло преднамеренное убийство.
В частности, перед смертью Галкин снял деньги, которые после обнаружение трупа, найдены не были. Также, как утверждает Борис Галкин, на теле актера были обнаружены при первичном осмотре синяки и кровоподтеки нехарактерные для смерти от острой сердечной недостаточности. Смотрите также:
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Звёзды , Борис Галкин , Владислав Галкин , Дарья Михайлова
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