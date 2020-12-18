Лолита нашла способ заработать в пандемию

Певица Лолита рассказала изданию Teleprogramma.pro, что не бросила свой коллектив в разгар кризиса в сфере концертной деятельности из-за пандемии коронавируса.
Совсем скоро певица полетит выступать в Дубай. Это позволит ей и ее музыкантам заработать денег и покрыть часть своих расходов.
«В Дубае соблюдаются все меры предосторожности, но там нет карантина. Концерты проходят с 50% рассадкой в зрительном зале. В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу».
Как отметила певица, она пока не знает, когда сможет выступать перед российским зрителем.
«Работа в России начнется, как и у всех. Это произойдет, когда снимут ограничения», — заявила Лолита.
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