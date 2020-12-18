Лолита нашла способ заработать в пандемию

Певица Лолита рассказала изданию Teleprogramma.pro , что не бросила свой коллектив в разгар кризиса в сфере концертной деятельности из-за пандемии коронавируса.

Совсем скоро певица полетит выступать в Дубай. Это позволит ей и ее музыкантам заработать денег и покрыть часть своих расходов.

«В Дубае соблюдаются все меры предосторожности, но там нет карантина. Концерты проходят с 50% рассадкой в зрительном зале. В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу».

Как отметила певица, она пока не знает, когда сможет выступать перед российским зрителем.