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Таисия Повалий озвучила сумму, которую тратит в месяц 

Даня Виттиг 4 часа назад
Повалий назвала сумму, на которую живет в месяц
Фото: @tpovaliyofficial
Певица Таисия Повалий призналась, что существенно ужала свои расходы из-за пандемии. Об этом сообщает «Собеседник»
Как и многие звезды, певица лишилась концертов и выступлений. При этом она заметила, что пока серьезных финансовых трудностей не испытывает и старается тратить деньги с умом.

«У меня есть подушечка безопасности, к которой я прибегаю сейчас. Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей».

Как отметила исполнительница, она родилась в селе и может спокойно жить не на широкую ногу. Также звезде помогают родственники, которые живут в деревне и каждый год привозят грузовик с картошкой, луком, свеклой, морковью и даже сахаром. Благодаря таким запасам исполнительница серьезно экономит свои средства.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Лолита зарабатывает в пандемию.
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Звёзды , Таисия Повалий , ИД "Собеседник"
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