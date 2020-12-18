Повалий назвала сумму, на которую живет в месяц

Как и многие звезды, певица лишилась концертов и выступлений. При этом она заметила, что пока серьезных финансовых трудностей не испытывает и старается тратить деньги с умом.

«У меня есть подушечка безопасности, к которой я прибегаю сейчас. Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей».

Как отметила исполнительница, она родилась в селе и может спокойно жить не на широкую ногу. Также звезде помогают родственники, которые живут в деревне и каждый год привозят грузовик с картошкой, луком, свеклой, морковью и даже сахаром. Благодаря таким запасам исполнительница серьезно экономит свои средства.