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«Мою семью взяли в разработку и показали лживые истории»: Королева высказалась после измены Тарзана 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Королева: «Мою семью взяли в разработку»
Фото: Globallookpress.com
Певица Наташа Королева заявила, что история с изменой мужа Тарзана и последующими сплетнями на этот счет была для нее крайне неприятной в уходящем году.
«Когда твою семью берут в разработку и показывают лживые истории под соусом романа — это гадко! Все остальное — дело полиции, которая сейчас разбирается, кто организатор, кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления! Одна участница уже сидит в СИЗО
Наташа Королева Как отметила певица, для нее самым позитивным моментом в этом году стал карантин. Она вместе с родными людьми смогла много времени провести дома. По ее словам, когда ограничения были сняты они даже немного расстроились. Пандемия, как она заметила, сплотила их с мужем Тарзаном и привнесла что-то новое в семейные отношения, сообщает «Собеседник».
Напомним, что несколько месяцев назад культурист Тарзан признался в изменах жене. При этом он просил не лезть в эту историю посторонних людей, но эхо громкого скандала слышно до сих пор.
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Звёзды , Наташа Королева , ФСИН , ИД "Собеседник"
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