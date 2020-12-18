Королева: «Мою семью взяли в разработку»

Певица Наташа Королева заявила, что история с изменой мужа Тарзана и последующими сплетнями на этот счет была для нее крайне неприятной в уходящем году.

«Когда твою семью берут в разработку и показывают лживые истории под соусом романа — это гадко! Все остальное — дело полиции, которая сейчас разбирается, кто организатор, кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления! Одна участница уже сидит в СИЗО !»

Наташа Королева Как отметила певица, для нее самым позитивным моментом в этом году стал карантин. Она вместе с родными людьми смогла много времени провести дома. По ее словам, когда ограничения были сняты они даже немного расстроились. Пандемия, как она заметила, сплотила их с мужем Тарзаном и привнесла что-то новое в семейные отношения, сообщает «Собеседник».

Напомним, что несколько месяцев назад культурист Тарзан признался в изменах жене. При этом он просил не лезть в эту историю посторонних людей, но эхо громкого скандала слышно до сих пор.