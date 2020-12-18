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Борис Галкин не верит, что его приемный сын Владислав умер сам 

Даня Виттиг 3 часа назад
Отец Владислава Галкина не верит, что он умер своей смертью
Фото: кадр из фильма "В зоне особого внимания"
В студии программы «Судьба человека» актер Борис Галкин откровенно высказался о смерти своего приемного сына Владислава Галкина.

«Я должен был быть рядом с ним в те дни. Я уехал по работе в Санкт-Петербург на съемки. И за эти два дня случилось непоправимое. Не сработала моя интуиция. Врубиться в эту ситуацию, конечно, надо было».

Незадолго до смерти Владислав много нервничал из-за расставания с четвертой женой актрисой Дарьей Михайловой.

«Ему в те дни какая-то актриса звонила. Хотела помочь. Но он никого к себе не подпускал. Все сложившееся нанесло ему такую травму, что он ушел. Я думаю, что его убили. Там в комнате при обнаружении трупа стоял томатный сок, который он никогда не пил. Также на стене была кровь. Причем неизвестно чья. Следователям это было неинтересно. В телефоне у него было пять номеров. С перечислением врагов. Я звонил потом, но мне никто не отвечал. Кроме того, пропало свыше ста тысяч долларов», — заявил Борис Галкин.

По официальной версии, Владислав Галкин умер от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Но его отец убежден, что было совершено убийство.
Также, отец сообщил, что на теле актера были обнаружены при первичном осмотре синяки и кровоподтеки, которые говорят о насильственной смерти.
Ранее "Рамблер" сообщал о невесте, которая погибла из-за COVID-19.
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Звёзды , Борис Галкин , Владислав Галкин , Дарья Михайлова
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