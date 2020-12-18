Вдовец Легкоступовой намерен исполнять ее песни

Вдовец российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил права на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность артистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката семьи Легкоступовой Сергея Жорина.

«Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения», — рассказал юрист.

Он также отметил, что Фирсов намерен начать карьеру певца и собирается исполнять песни покойной супруги. По словам адвоката, семья артистки была шокирована таким заявлением.