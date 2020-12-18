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«Не хотел бы встретиться с душой Ленина»: Певцов предложил поскорее похоронить вождя революции 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Певцов предложил похоронить вождя революции
Фото: Globallookpress.com
Споры вокруг Мавзолея В. И. Ленина не затихают уже давно. Кто только не высказывал мысль, что пришло время предать земле тело вождя революции. Но Владимир Ильич продолжает находиться на Красной площади и, судя по всему, в ближайшие годы вряд ли сменит место дислокации.
Среди тех, кто выступает за погребение, актер Дмитрий Певцов. Недавно от заявил, что сейчас идеальное время для данного события.
«Конечно, нужно захоронить. Но он неспроста лежит на Красной площади», — отметил актер в беседе с NEWS.ru.
Певцов напомнил, что у стен Кремля погибло много народа, там они и захоронены. Поэтому стоит предать земле тело Владимира Ильича.

«Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там», — сказал Певцов.

А вот где именно стоит захоронить политического деятеля, актер, известный своей религиозностью, ответить затруднился.
Стоит отметить, что за захоронение выступают глава Чечни Рамзан Кадыров, депутата Госдума Владимир Жириновский и Ксения Собчак, сообщает телеканал «360».
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