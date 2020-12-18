Дольф Лундгрен тайно женился на 24-летней избраннице

Звезда боевиков Дольф Лундгрен обручился с молодой избранницей полгода назад. Теперь западные таблоиды сообщают, что они стали мужем и женой.

Папарацци засняли Дольфа Лундгрена во время пробежки в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце его левой руки красовалось обручальное кольцо. Это породило слухи о том, что 63-летний спортсмен и актер тайно женился на своей невесте, фитнес-тренере Эмме Крокдал, которая моложе него почти на 40 лет, сообщает таблоид Page Six

@dolphlundgren

Дольф сделал предложение руки и сердца любимой в июне 2020 года. Помолвка состоялась в Стокгольме. Роман Эммы и Дольфа начался в конце 2019-го. Весь год влюбленные не скрывали отношений, но и не выпячивали их на всеобщее обозрение.

В ноябре, поздравляя Лундгрена с днем рождения, Крокдал назвала его самым надежным, заботливым и невероятным в мире мужчиной. Известно, что в начале будущего года Эмма и Дольф вместе отправятся на фестиваль кино и музыки Cana Dorada в Доминикане.

Кстати, многие подписчики актера до сих пор путают его молодую избранницу с его же уже взрослыми дочерями — 24-летней Идой и 19-летней Гретой. Детей Дольфу Лундгрену родила первая супруга, дизайнер ювелирных украшений Анетт Квиберг. Они поженились в 1994-м после четырехлетнего романа, а семь лет спустя развелись.