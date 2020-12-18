Самые известные романы звезд с ассистентами

Говорят, любовь рушит все стереотипы — влюбленные встречаются, несмотря на разницу в возрасте и социальном статусе. Так и герои польского фильма «Охранник для дочери» (в оригинале лента называется «Сара») не смогли противостоять своим чувствам. Бывшего спецназовца Леона наняли для защиты 16-летней Сары, дочери криминального авторитета. Девушка сначала была недовольна решением отца приставить к ней личного охранника, но опытный бодигард приходится как никогда кстати — он спасает подопечную от гибели, и она пересматривает свое отношение к мужчине. Сара понимает, что Леон годится ей в отцы, но горячо в него влюбляется.

Как будет развиваться запретный роман, смотрите в эфире телеканала «МИР» в пятницу, 18 декабря, в 23:30.

История Сары и Леона — художественный вымысел, но реальная жизнь создает не менее закрученные сюжеты. Находясь под круглосуточным наблюдением папарацци и поклонников, звезды Голливуда часто нуждаются в защите. Сначала деловые, а затем и дружеские отношения известных артистов со своими охранниками нередко перерастают в бурные романы. Бывает и такое, что личные помощники, няни и водители становятся для звезд самыми близкими людьми и хранителями секретов, что тоже нередко приводит к завязыванию отношений.

В материале «МИР 24» рассказываем самые громкие истории любви селебрити с бодигардами и наемными работниками.

Памела Андерсон известна своей влюбчивостью. Во времена сериала «Спасатели Малибу» актриса впервые вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли и родила ему двоих сыновей. А после неудачного разрыва отношений Памела была под венцом еще четырежды. Причем все избранники актрисы были представителями творческой среды — еще один рок-музыкант Кид Рок, а затем продюсер Рик Саломон (с ним Андерсон умудрилась расписаться аж дважды). Долгое время актриса была одна, но уже в начале 2020 года Помела снова вышла замуж за продюсера.

Брак с новым мужем Джоном Питерсон продлился совсем недолго — уже через 12 дней пара подала на развод. То ли супружеская жизнь не задалась, то ли союз был фиктивным — фанатам остается только гадать.

На радость поклонникам Андерсон горевала недолго. Недавно актриса снова всех удивила. По слухам американских таблоидов, звезда «Спасателей Малибу» нашла счастье со своим личным охранником Дэном Хэйхерстом. Журналисты считают, что их сблизила эпидемия коронавируса и вынужденная самоизоляция, за время которой звезде и ее бодигарду удалось получше узнать друг друга.

Рассказывают, что Хэйхерст служит у Андерсон довольно давно, хорошо знает ее привычки и умеет подставить дружеское плечо. Теперь фанаты гадают, сохранятся ли чувства пары и после снятия ограничений — все-таки Андерсон на 13 лет старше своего избранника.

В свои 62 года всемирно известная звезда продолжает блистать на сцене. Сейчас Мадонна — мать пятерых детей, трое из которых приемные. Но дети и семья не всегда были главными приоритетами в жизни певицы. Долгое время Мадонна уделяла все свое время исключительно музыке, но в 37 лет решила наконец задуматься о продолжении рода. Джон Кеннеди-младший, Уоррен Битти , Ванилла Айс, Ленни Кравитц и наконец первый муж Шон Пенн — ухажеров у Мадонны было много, но на роль отца никто из них не подходил. Певица даже было устроила специальный кастинг, поручив своей помощнице найти подходящего партнера для продолжения рода. Молодой, здоровый, хорош собой — казалось бы, требования не самые строгие, но ассистентке так и не удалось найти подходящего кандидата.

Тогда все решил простой случай. Однажды Мадонна вышла на пробежку в Центральном парке Нью-Йорка и там встретила того самого мужчину. Им оказался американец кубинского происхождения, танцор и спортсмен Карлос Леон. Предприимчивая Мадонна тут же предложила Карлосу стать ее личным тренером, а уже позже и любовником.

В 1996 году, через год после знакомства, у пары родилась дочь Лурдес. Но узаконить отношения певица и танцор не торопились.

Дело в том, что, добившись желаемого, Мадонна решила разорвать профессиональные и романтические отношения с Леоном. Источники рассказывают, что разрыв предполагал коммерческие договоренности: за отставку и отказ от претензий на воспитание ребенка отец получил кругленькую сумму.

Был в жизни Мадонны и роман с телохранителем. В 1992 году отношения поп-дивы с охранником Джеймсом Олбрайтом вызвали бурный интерес в прессе. Роман длился два года, певица умело подогревала интерес к своей личной жизни, выпустив в этот период две скандальные работы — альбом под названием Erotica, а также фотокнигу Sex. Когда отношения давно уже были в прошлом, спустя восемь лет Мадонна рассказала прессе, что на самом деле Олбрайт был нетрадиционной ориентации. Мужчина оскорбился и подал в суд на бывшую спутницу. Процесс он проиграл, но нашел другой, даже более оригинальный способ мести — выставил на продажу интимные фото певицы и заработал на них хорошие деньги.

Личная жизнь этой звезды 2000-ых окутана сплетнями и догадками. После болезненного расставания с Джастином Тимберлейком в 2002 году девушка будто совсем перестала разбираться в мужчинах. Ее избранниками редко становились уважаемые парни из творческой среды, зачастую Спирс крутила романы с кем-то намного ниже по статусу. Оно и понятно — девушка переживала нелегкое время с депрессией, лишением родительских прав, утратой родственников. Все это время певица не очень охотно делилась подробностями своей личной жизни в социальных сетях. И тут приходится лишь догадываться и верить папарацци.

Например, в 2016 году девушку впервые заметили в компании своих сыновей и неизвестного мужчины. Оказалось, это был охранник Бритни. Спирс долго отнекивалась от слухов о романе с бодигардом, но через некоторое время сама рассказала о разрыве отношений. А ведь пара даже планировала третьего ребенка!

Кадр из фильма "Охранник для дочери"

Стоит отметить, что никто особо не верил в прочность этих отношений, ведь шестью годами ранее певица уже пыталась завести роман с охранником. Правда, дело тогда закончилось скандалом, а затем перешло в суд. Бывший бодигард поп-принцессы утверждал, что не испытывал чувств к подопечной, а вот она нередко пользовалась своим статусом. Мужчина обвинил Бритни в склонении к интимной связи и просил несколько миллионов долларов в качестве моральной компенсации.

Следующим избранником артистки стал фитнес-тренер. Вот уже несколько лет Спирс встречается с Сэмом Асгари — наконец певица стала хорошо выглядеть и чаще показывать своего парня в социальных сетях. Но, зная, нрав и привычки Бритни, многие не соглашаются верить этой искусственно созданной картинке. Фанаты уверены, что на самом деле Асгари совмещает роль бойфренда с работой охранника. Мол, после скандалов с детьми Бритни просто необходима защита. Так это или нет, но сейчас блондинка выглядит гораздо счастливее.

Тайгер Вудс

Самый высокооплачиваемый и публичный гольфист в мире прославился не только благодаря умелой игре на поле, но и благодаря сексуальным скандалам. Долгое время Вудсу удавалось скрывать свою нездоровую тягу к плотским утехам, он даже сумел вступить брак и построить семью, но однажды его секреты раскрылись. Вудс дружил с семьей шведского гольфиста Джеспера Парневика.

Однажды коллега по полю познакомил Тайгера с няней своих детей — ею оказалась девушка по имени Элин Нордегрен, которая несколько лет служила в доме у гольфиста, а позже стала моделью. Молодая няня приглянулась спортсмену и у них завязался роман. Через некоторое время пара связала себя узами брака и, казалось, была счастлива.

В семье появилось двое детей, но счастье длилось не дольше шести лет. Элин заподозрила мужа в неверности, однажды найдя у него в телефоне недвусмысленные переписки с женщинами. Чтобы избежать скандала с женой, Тайгер выскочил из дома и поспешил сесть за руль. Однако спортсмен не смог справиться с управлением и врезался в дерево. Так семейная ссора стала достоянием общественности. На удивление женщины по всему миру поддержали Элин, и даже бывшие любовницы Вудса захотели поделиться с ней своими историями. Гольфист потерял многомиллионные контракты и отправился в клинику для лечения сексуальной зависимости.

Жизнь Лоу за пределами кино мало чем отличается от его экранных образов. И там, и там актер завоевал статус ветреного ловеласа. Не успев развестись со своей супругой Сэди Фрост, актер признался в чувствах к модели Сиене Миллер. Фотографии влюбленной парочки не сходили с первых полос — актеры везде появлялись вместе, не скрывая своей страсти друг к другу. Казалось, отношения у них серьезные и дело идет к свадьбе. Но внезапная интрижка Джуда с няней его детей от первого брака испортила идиллию.

Актер раскаивался, но журналисты были беспощадны. За солидный гонорар Дэйзи Райт раскрыла все интимные подробности ее отношений со звездой. Сиенна была вне себя от горя. То ли поверить и простить, то ли разорвать помолвку с актером. Модель выбрала второй вариант и пара рассталась. Рассказывают, что в течение трех лет Лоу предпринимал попытки помириться с бывшей невестой. И вот в 2011 году пара воссоединилась. Однако чувства были уже не те и молодые люди уже окончательно разбежались.