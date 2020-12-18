Певцов предложил похоронить вождя революции 

Споры вокруг Мавзолея В. И. Ленина до сих пор не прекращаются. И теперь среди тех, кто выступает за захоронение вождя, оказался актер Дмитрий Певцов. На днях артист в беседе с News.ru заявил, что сейчас самое подходящее время для этого события.
«Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там»,
— сказал Дмитрий Певцов.
Однако при этом актер затруднился ответить на вопрос, где все же стоит захоронить вождя революции.
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