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Певцов предложил похоронить вождя революции 

Мария Грибова 3 часа назад
Певцов предложил похоронить вождя революции
Фото: РИА Новости
Споры вокруг Мавзолея В. И. Ленина до сих пор не прекращаются. И теперь среди тех, кто выступает за захоронение вождя, оказался актер Дмитрий Певцов. На днях артист в беседе с News.ru заявил, что сейчас самое подходящее время для этого события.

«Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там»,

— сказал Дмитрий Певцов.
Однако при этом актер затруднился ответить на вопрос, где все же стоит захоронить вождя революции.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Лолита нашла способ заработать в пандемию.
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