Савичева раскритиковала современную музыку 

Певица Юлия Савичева написала пост в Instagram о современной музыке. 33-летняя выпускница «Фабрики звезд» отметила, что в нынешние дни юные блогеры и звезды TikTok все чаще теснят в чартах артистов, которые отдали сцене более 20 лет. Однако сама девушка выступает против тех тенденций, что принесло на эстраду новое поколение: нецензурной лексики, невнятного произношения текста, бесконечного пафоса, хвастовства деньгами и машинами, неуважения слушателей.

«Наблюдая это, я все больше и больше чувствую себя оборонительной крепостью, которая, шатаясь из стороны в сторону, пытается устоять, сохранив себя. Я такая, какая есть, и другой не стану. Вы знаете мой девиз: «Оставайся такой, как есть. Оставайся собой». Считаю, что это будет актуально всегда», — пишет Савичева.

По ее словам, сейчас артисты подвержены искушению быстро заработать денег, поддавшись новым тенденциям, вместо того, чтобы продолжать делать песни для души. Но для Юлии очень важно сохранить свою индивидуальность в музыке, быть честной, а не модной.

Напомним, в 2020 году она выпустила русскоязычный альбом CLV («Селяви») с такими названиями песен: «Иди вперед», «Больше не терять», «Не обманывай», «Верь в себя» и другими.