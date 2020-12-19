Пугачева рассказала, как сохраняет молодость 

71-летняя Алла Пугачева рассказала, как ей удается выглядеть моложе. Об этом она сообщила в выпуске программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

После некоторых последних фотографий примадонны, поклонники удивились тому, что певице удается выглядеть значительно моложе своего возраста.

Выпуск посвятили внешности Пугачевой и спросили у нее, что она делает для того, чтобы сохранить свою внешность. Звезда не скрыла, что обращается к профессиональным врачам.