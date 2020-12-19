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Пугачева рассказала, как сохраняет молодость 

Елизавета Назарова 1 час назад
Пугачева рассказала, как сохраняет молодость
Фото: @alla_orfey
71-летняя Алла Пугачева рассказала, как ей удается выглядеть моложе. Об этом она сообщила в выпуске программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
После некоторых последних фотографий примадонны, поклонники удивились тому, что певице удается выглядеть значительно моложе своего возраста.
Выпуск посвятили внешности Пугачевой и спросили у нее, что она делает для того, чтобы сохранить свою внешность. Звезда не скрыла, что обращается к профессиональным врачам.

"У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги", — сказала она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что солист группы "На-На" вспомнил, кто свел Пугачеву и Киркорова.
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Звёзды , Алла Пугачева , НТВ
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