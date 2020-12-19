Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Певица Юлия Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве 

Полина Алферова 1 час назад
Певица Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве
Фото: @juliakovalchuk
В интервью сайту «Москвич» певица Юлия Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве, с которым связаны жуткие воспоминания.
Юлия рассказала, что в начале двухтысячных годов работала в танцевальном коллективе, который выступал в малоизвестных ночных клубах столицы, расположенных часто на окраинах Москвы. Одним из таких клубов было «Шоссе», находившееся на шоссе Энтузиастов.
«Чтобы до него добраться, нужно было выйти из метро, перейти мусорку с крысами величиной с котов, потом длинные железнодорожные пути и еще километр идти пешком по заброшенным заводам. И все это ночью по три раза в неделю. Каким-то образом изменить маршрут от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до порога клуба было невозможно. Каждый раз для нас с девочками это был жуткий стресс. Мы были бы готовы отказаться от этой работы, но работу не выбирают», — объяснила певица.
Среди любимых мест в столице Юлия Ковальчук назвала Малую Грузинскую улицу, где когда-то снимала свою четвертую квартиру. Кстати, в том же доме — напротив католического собора — в семидесятые годы жил Владимир Высоцкий.
«До сих пор это место в Москве отзывается во мне особым сердцебиением», — призналась Юлия.
В настоящее время певица вместе с мужем Алексеем Чумаковым и дочерью Амелией проживает за городом, в Подмосковье.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Пугачева рассказала, как сохраняет молодость.
Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
Женский форум 2
Звёзды , Юлия Ковальчук , Алексей Чумаков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение