Певица Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве

В интервью сайту «Москвич» певица Юлия Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве, с которым связаны жуткие воспоминания.

Юлия рассказала, что в начале двухтысячных годов работала в танцевальном коллективе, который выступал в малоизвестных ночных клубах столицы, расположенных часто на окраинах Москвы. Одним из таких клубов было «Шоссе», находившееся на шоссе Энтузиастов.

«Чтобы до него добраться, нужно было выйти из метро, перейти мусорку с крысами величиной с котов, потом длинные железнодорожные пути и еще километр идти пешком по заброшенным заводам. И все это ночью по три раза в неделю. Каким-то образом изменить маршрут от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до порога клуба было невозможно. Каждый раз для нас с девочками это был жуткий стресс. Мы были бы готовы отказаться от этой работы, но работу не выбирают», — объяснила певица.

Среди любимых мест в столице Юлия Ковальчук назвала Малую Грузинскую улицу, где когда-то снимала свою четвертую квартиру. Кстати, в том же доме — напротив католического собора — в семидесятые годы жил Владимир Высоцкий.

«До сих пор это место в Москве отзывается во мне особым сердцебиением», — призналась Юлия.