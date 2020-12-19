Шифрин вспомнил о юности домработницы Пугачевой

«Когда речь зашла о Миансаровой, я вспомнил. Пришла ее поклонница, которая потом стала у нее костюмером. Она пожаловалась на то, что у нее выпадают, исчезают волосы. Миансарова поинтересовалась почему. Она сказала, что работает на химкомбинате. Она ей ответила: «Тебе срочно надо уходить с этой работы, тогда волосы начнут расти». И забрала ее к себе. Так появилась на небосклоне нашем Люда Дорондова», — сообщил Шифрин.

Андрей Малахов уточнил, что речь идет о «знаменитой Люсе Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой».

«Потом она стала ездить с Миансаровой. Потом она перекочевала к Мондрус, а уже от нее к Пугачевой, от нее уже перекочевала к Филиппу. Вот так она стала негласной героиней нашей передачи», — добавил Ефим Шифрин.