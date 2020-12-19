Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Ефим Шифрин вспомнил о юности знаменитой домработницы Пугачевой 

Полина Алферова 2 часа назад
Шифрин вспомнил о юности домработницы Пугачевой
Фото: Globallookpress.com
Ефим Шифрин стал одним из гостей нового выпуска передачи «Привет, Андрей!» и поделился воспоминаниями о том, как начинала свою карьеру домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Кирковорова Людмила Дорондова.
«Когда речь зашла о Миансаровой, я вспомнил. Пришла ее поклонница, которая потом стала у нее костюмером. Она пожаловалась на то, что у нее выпадают, исчезают волосы. Миансарова поинтересовалась почему. Она сказала, что работает на химкомбинате. Она ей ответила: «Тебе срочно надо уходить с этой работы, тогда волосы начнут расти». И забрала ее к себе. Так появилась на небосклоне нашем Люда Дорондова», — сообщил Шифрин.

Андрей Малахов уточнил, что речь идет о «знаменитой Люсе Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой».

«Потом она стала ездить с Миансаровой. Потом она перекочевала к Мондрус, а уже от нее к Пугачевой, от нее уже перекочевала к Филиппу. Вот так она стала негласной героиней нашей передачи», — добавил Ефим Шифрин.
Людмила Дорондова около 30 лет проработала у Аллы Пугачевой, а позже стала домработницей Филиппа Киркорова.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Юлия Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве.
Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Ефим Шифрин , Юлия Ковальчук , Андрей Малахов , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение