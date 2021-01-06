Что произошло с ребенком Шер

Шер — знаменитая эпатажная артистка, которая прославилась своим неординарным творчеством. Она также является мамой двух прекрасных людей, за судьбой одного из которых с придыханием следил весь мир. "Рамблер" расскажет, что стало со звездной наследницей.

Честити Сан Боно появилась на свет 4 марта 1969 года. Девочка была единственным совместным ребенком знаменитых артистов Шер и Сонни Боно. Белокурая малышка, которой идеально подходило имя Честити (невинность) постоянно появлялась вместе с родителями в передаче «Комедийный час Сонни и Шер». Многие критики и зрители пророчили девочке звездное будущее.

Впоследствии Честити действительно прославилась, но не как певица. Дочка Шер сменила пол и стала мужчиной. С 13-ти лет звездная наследница начала осознавать свое отличие от подружек, она ощущала себя мальчиком, и это порождало душевный дискомфорт. В 18 лет Честити публично объявила о своей ориентации. С этого времени она стала активным борцом за права ЛГБТ.

Девушка выражала свои чувства в музыке и прозе, но мечтала привести в соответствие тело и душу. Первый шаг к мечте был сделан в 2008 годы, когда она сделала первые процедуры по смене пола. Череда операций растянулась на два года.

8 мая 2010 года дочь Шер официально стала мужчиной. Суд Калифорнии разрешил изменить в паспорте имя и пол. Отныне у Шер вместо единственной дочери появился еще один сын — Чез Сальваторе Боно. Певица приняла выбор своего первенца, хотя долго не могла привыкнуть к изменившемуся голосу и первое время по привычке назвала его старым именем.

Чтобы поддерживать необходимый уровень тестостерона, Чез ежедневно принимает гормональные препараты, которые спровоцировали значительное увеличение веса. После полного перевоплощения мужчина весил 115 килограммов. Затем он изменил режим питания и похудел на 38 килограммов., но поскольку гормональная терапия стала частью жизни, то и борьба с лишним весом для Чеза — постоянная необходимость.

Если в первое время после операций в облике Чеза сохранялась некоторая женоподобность, то сейчас трудно заподозрить, что этот 50-летний мужчина когда-то принадлежал к противоположному полу. У него коренастая плотная фигура мужского типа, а борода и усы добавляют образу брутальности. Он счастлив, что его отражение в зеркале, наконец, полностью совпадает с внутренними ощущениями.