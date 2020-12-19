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На слуху: Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве 

Полина Алферова 1 час назад
На слуху: Ковальчук назвала нелюбимое место в Москве
Фото: @juliakovalchuk
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Пугачева рассказала, как сохраняет молодость

@alla_orfey
71-летняя Алла Пугачева рассказала, как ей удается выглядеть моложе. Об этом она сообщила в выпуске программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
После некоторых последних фотографий примадонны, поклонники удивились тому, что певице удается выглядеть значительно моложе своего возраста.
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Савичева раскритиковала современную музыку

Globallookpress.com
Певица Юлия Савичева написала пост в Instagram о современной музыке. 33-летняя выпускница «Фабрики звезд» отметила, что в нынешние дни юные блогеры и звезды TikTok все чаще теснят в чартах артистов, которые отдали сцене более 20 лет.
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Шифрин вспомнил о юности звездной домработницы

Globallookpress.com
Ефим Шифрин стал одним из гостей нового выпуска передачи «Привет, Андрей!» и поделился воспоминаниями о том, как начинала свою карьеру домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Людмила Дорондова.
«Когда речь зашла о Миансаровой, я вспомнил. Пришла ее поклонница, которая потом стала у нее костюмером. Она пожаловалась на то, что у нее выпадают, исчезают волосы. Миансарова поинтересовалась почему. Она сказала, что работает на химкомбинате. Она ей ответила: «Тебе срочно надо уходить с этой работы, тогда волосы начнут расти». И забрала ее к себе. Так появилась на небосклоне нашем Люда Дорондова», — сообщил Шифрин.
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Юлия Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве

@juliakovalchuk
В интервью сайту «Москвич» певица Юлия Ковальчук назвала самое нелюбимое место в Москве, с которым связаны жуткие воспоминания.
Юлия рассказала, что в начале двухтысячных годов работала в танцевальном коллективе, который выступал в малоизвестных ночных клубах столицы, расположенных часто на окраинах Москвы.
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Алена Водонаева высказалась по поводу закрытия «Дома-2»

@alenavodonaeva
Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала новость о закрытии реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ в своем аккаунте.
«Прочитала на Супере о том, что «Дом 2» закрывается. Как ни крути это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение — 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку».
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Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Ефим Шифрин , Юлия Ковальчук , Юлия Савичева , Алла Пугачева , Алена Водонаева , НТВ
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