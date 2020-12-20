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Билан потратил 330 миллионов рублей на покупку своего нового загородного дома 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Билан потратил 330 миллионов рублей на загородный дом
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Дима Билан купил шикарный дом в поселке Серебряный бор, который расположен в заповедной зоне Москвы. Стоимость элитной недвижимости поражает воображение — 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу иностранной валюты это почти 330 миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Отметим, что особняк музыканта поражает своей роскошью. Чего стоят только панорамные окна огромных размеров. Только их установка влетела певцу в копеечку.

«Мне очень захотелось света. Как-то к свету меня потянуло»,

— кратко рассказывает о своем новом доме певец. При этом сам он стоимость жилья не озвучивает, но отмечает, что это сумма, в которой точно больше одного ноля.
Добавим, что Дима Билан раньше жил в центре Москвы. Он жаловался, что соседи следят за его личной жизнью. Теперь же он уединился и может приводить к себе в дом кого захочет.
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Звёзды , Дима Билан , НТВ
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