Билан потратил 330 миллионов рублей на загородный дом

Музыкант Дима Билан купил шикарный дом в поселке Серебряный бор, который расположен в заповедной зоне Москвы. Стоимость элитной недвижимости поражает воображение — 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу иностранной валюты это почти 330 миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отметим, что особняк музыканта поражает своей роскошью. Чего стоят только панорамные окна огромных размеров. Только их установка влетела певцу в копеечку.

«Мне очень захотелось света. Как-то к свету меня потянуло»,

— кратко рассказывает о своем новом доме певец. При этом сам он стоимость жилья не озвучивает, но отмечает, что это сумма, в которой точно больше одного ноля.

Добавим, что Дима Билан раньше жил в центре Москвы. Он жаловался, что соседи следят за его личной жизнью. Теперь же он уединился и может приводить к себе в дом кого захочет.