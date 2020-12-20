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Билан потратил баснословную сумму на новый загородный дом 

Мира Маркина 3 часа назад
Билан cпустил баснословную сумму на новый особняк
Фото: @bilanofficial
Дима Билан приобрел роскошный особняк в поселке Серебряный бор за баснословную сумму.
Новый загородный дом обошелся артисту в 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу иностранной валюты это почти 330 миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
В особняке установлены панорамные окна огромных размеров. Билан признался, что ему необходим свет:

«Мне очень захотелось света. Как-то к свету меня потянуло».

Сам певец не стал озвучивать стоимость недвижимости, но подчеркнул, что в ней точно больше одного нуля.
Раньше Билан жил в центре Москвы, но нередко жаловался на то, что соседи следят за его личной жизнью. Теперь же он может приводить к себе домой кого угодно, не боясь быть "застуканным".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Билан рассказал о своей звездной болезни.
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Звёзды , Дима Билан , НТВ
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