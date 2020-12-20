Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за диеты 

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Об этом пишет The Sun.

По данным таблоида, Бекхэм перешла на новую диету с большим количеством рыбы. Чаще всего она ела рыбу-меч, которая содержит ядовитое соединение — метилртуть.

Дизайнер почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Выяснилось, что у нее в организме зашкаливающий уровень ртути. Медики сделали ей промывку печени, чтобы очистить организм от токсичного вещества.

Отмечается, что сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо.