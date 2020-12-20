Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за диеты 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за диеты
Фото: Газета.Ru
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Об этом пишет The Sun.
По данным таблоида, Бекхэм перешла на новую диету с большим количеством рыбы. Чаще всего она ела рыбу-меч, которая содержит ядовитое соединение — метилртуть.
Дизайнер почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Выяснилось, что у нее в организме зашкаливающий уровень ртути. Медики сделали ей промывку печени, чтобы очистить организм от токсичного вещества.
Отмечается, что сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо.
Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
Газета.Ru: последние новости
Алибасов перепишет завещание на обезьяну Алибасов перепишет завещание на обезьяну Диетолог развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов Диетолог развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов Психологи развеяли миф о "предновогодней депрессии" Психологи развеяли миф о "предновогодней депрессии"
Звёзды , Виктория Бекхэм
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение