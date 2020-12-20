Ротару тайно распродает имущество

В свободной продаже отеля певицы нет, но риэлторы высылают по запросу все данные

Кризис из-за пандемии серьезно подкосил финансовое положение звезд шоу-бизнеса. Не обошли проблемы и Софию Ротару . Певица даже впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в съемках новогоднего шоу. Также стало известно, что Ротару тайно продает свой особняк в Крыму, который риэлторы оценили в 25 миллионов евро.

Причем в свободной продаже «виллу Ротару» (так называют особняк местные жители) вы не найдете. Как уверяют люди знающие, нужно сделать запрос риэлторам: те проверят финансовое положение претендента на покупку и лишь после этого пришлют все подробности и фото.

Сообщается, что певица готова продать особняк со всем внутренним содержимым — элитной мебелью, отделкой и техникой. Напомним, в октябре стало известно, что дом Ротару в Крыму обокрали. Об этом журналистам сообщили соседи певицы.

«Говорят, что на шесть «лямов» у нее там всего повыносили.