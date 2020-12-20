На слуху: Билан потратил сотни миллионов на особняк 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя актриса Лиза Арзамасова, вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха

Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Маршрут построен», — написал под трогательным видео Авербух.

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Дима Билан приобрел роскошный особняк в поселке Серебряный бор за баснословную сумму.

Новый загородный дом обошелся артисту в 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу иностранной валюты это почти 330 миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

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Российский актер Алексей Воробьев снимется в голливудском фильме. Как сообщают СМИ, ему досталась роль в биографической драме «Рейган» о жизни одного из американских президентов.