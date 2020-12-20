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На слуху: Билан потратил сотни миллионов на особняк 

Диана Товсепова 58 минут назад
На слуху: Билан потратил сотни миллионов на особняк
Фото: @bilanofficial
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Звезда «Папиных дочек» вышла замуж

@averbukhofficial
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя актриса Лиза Арзамасова, вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха.
Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Маршрут построен», — написал под трогательным видео Авербух.

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Билан cпустил баснословную сумму на новый особняк

@bilanofficial
Дима Билан приобрел роскошный особняк в поселке Серебряный бор за баснословную сумму.
Новый загородный дом обошелся артисту в 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу иностранной валюты это почти 330 миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
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Выяснилось, кого сыграет Алексей Воробьев в голливудском фильме

@mr.alexsparrow
Российский актер Алексей Воробьев снимется в голливудском фильме. Как сообщают СМИ, ему досталась роль в биографической драме «Рейган» о жизни одного из американских президентов.
В голливудской киноленте Воробьев сыграет роль российского политика Андрея Новикова, который будет сотрудничать агентом КГБ, героем Джона Войта, следившим за Рейганом почти 40 лет.
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Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
Женский форум
Звёзды , Илья Авербух , Джон Войт , Дима Билан , Андрей Новиков , Алексей Воробьев , НТВ
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