На слуху: Билан потратил сотни миллионов на особняк 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@averbukhofficial
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя актриса Лиза Арзамасова, вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха.
Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.
«Маршрут построен», — написал под трогательным видео Авербух.
@bilanofficial
Дима Билан приобрел роскошный особняк в поселке Серебряный бор за баснословную сумму.
Новый загородный дом обошелся артисту в 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу иностранной валюты это почти 330 миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
@mr.alexsparrow
Российский актер Алексей Воробьев снимется в голливудском фильме. Как сообщают СМИ, ему досталась роль в биографической драме «Рейган» о жизни одного из американских президентов.
В голливудской киноленте Воробьев сыграет роль российского политика Андрея Новикова, который будет сотрудничать агентом КГБ, героем Джона Войта, следившим за Рейганом почти 40 лет.