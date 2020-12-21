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Коллеги Авербуха отреагировали на его свадьбу 

News.ru 2 часа назад
Коллеги Авербуха отреагировали на его свадьбу
Фото: Кадр из видео
Коллеги Ильи Авербуха по шоу «Ледниковый период» отреагировали на новость о бракосочетании фигуриста и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала в соцсетях видео из ЗАГСа.
Для всех новость о женитьбе Авербуха стала большой неожиданностью. Даже друзья не были в курсе, что спортсмен и актриса собираются пожениться. С радостным событием молодожёнов поздравили Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и другие знаменитости.

Будьте счастливы, Лиза, Илюша! — пожелала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься, — отшутился Алексей Ягудин.

Берегите друг друга! — написала актриса Ольга Кузьмина, ставшая победительницей проекта.

Поздравили пару с началом новой семейной жизни Анна Семенович, Александр Жулин, Мирослава Карпович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ролик с торжественного события Арзамасова опубликовала в социальной сети. На кадрах запечатлено, как пара стоит рука об руку в одном из столичных отделений ЗАГС.
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Звёзды , Илья Авербух , Татьяна Тарасова , Ольга Кузьмина , Алексей Ягудин , Александр Жулин , Анна Семенович , Мирослава Карпович
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