Коллеги Авербуха отреагировали на его свадьбу 

Коллеги Ильи Авербуха по шоу «Ледниковый период» отреагировали на новость о бракосочетании фигуриста и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала в соцсетях видео из ЗАГСа.

Для всех новость о женитьбе Авербуха стала большой неожиданностью. Даже друзья не были в курсе, что спортсмен и актриса собираются пожениться. С радостным событием молодожёнов поздравили Татьяна Тарасова Алексей Ягудин и другие знаменитости.

Будьте счастливы, Лиза, Илюша! — пожелала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься, — отшутился Алексей Ягудин.

Берегите друг друга! — написала актриса Ольга Кузьмина, ставшая победительницей проекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ролик с торжественного события Арзамасова опубликовала в социальной сети. На кадрах запечатлено, как пара стоит рука об руку в одном из столичных отделений ЗАГС.