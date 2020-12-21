Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Ольга Прокоьфева рассказала о низком заработке.

Из-за пандемии COVID-19 актриса осталась без работы. До эпидемии 57-летняя артистка активно снималась в кино и играла в театре, но теперь все изменилось:

«У меня есть жалование в театре определенное. Оно бюджетное, но администрация находит средства. У меня есть пенсия московская, спасибо Собянину. Есть пенсия государственная в 20 тысяч рублей. Это, конечно, маленький минимум, но все равно роптать мы не имеем права».

По словам Прокофьевой, она больше не рассчитывает на помощь со стороны:

«Свой гонорар мы добываем трудом — это надо сесть в самолет, надо проехать на машинах, надо где-то померзнуть, где-то выйти больным на сцену. Сейчас все это потеряли. У кого ипотека, то им действительно тяжело. У меня нет ипотеки. Есть какой-то минимум: кое-какие съемки, рекламные симпатичные проекты. Но не то, что было, конечно. И нет покровителя, который бы меня содержал. Времена сложные, но жаловаться на всю страну не буду».

О своей личной жизни актриса не любит распространяться. В 2004 году Прокофьева развелась с актером Юрием Соколовым , с которым прожила в браке 12 лет. Во второй раз выходить замуж актриса не спешит:

«Развелась не от хорошей жизни. Произошло что-то такое, что нас обоих не устроило. Это было болезненно, неприятно. Было много нехороших поступков и после развода, но это уже перевернутая страница. После расставания такое облегчение было, что не надо ради кого-то что-то терпеть. Просто хотели быстрее разбежаться и не отравлять жизнь друг другу»,

— рассказала артистка в беседе с Суреном Каграмановым в YouTube-шоу "Лучше — правду".