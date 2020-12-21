Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

Шнуров рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Шнуров рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах
Фото: РИА Новости
Лидер рок-группы "Ленинград", шоумен Сергей Шнуров заявил в интервью ТАСС, что не заметил снижения спроса на участие в новогодних корпоративах на фоне пандемии коронавируса.

"Неплохо. Работа есть, — сказал Шнуров, отвечая на вопрос о ситуации с корпоративами. — У меня все в порядке".

По его словам, обычно он дает два частных выступления в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь.
"Хотя в прошлом году выступали. Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться", — поделился музыкант.
Выступление Шнурова в частном порядке обойдется в 11,5 млн рублей. "Как стоило выступление $150 тыс., так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо", — прокомментировал он.
Видео дня. Чем заменить картошку на Новый год
ТАСС: последние новости
Власти столицы рассказали о состоянии здоровья ребенка, потерявшегося в Москве Власти столицы рассказали о состоянии здоровья ребенка, потерявшегося в Москве "Известия": ученые предложили бороться с лишним весом с помощью бактерий "Известия": ученые предложили бороться с лишним весом с помощью бактерий Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете
Звёзды , Сергей Шнуров , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение