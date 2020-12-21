Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы 

Обратная сторона звездной популярности — пристальное внимание поклонников к личной жизни артиста и его семье. Особенно это касается супругов и детей.

Одни звездные отпрыски идут по стопам своих знаменитых родителей, во всем копируя их стиль. Другие же наоборот стараются максимально дистанцироваться от известности старшего поколения и найти свой путь. Иногда такое желание приводит к радикальным экспериментам, которые не всегда встречают понимание окружающих.

Посмотрите видео и узнайте, почему внешний вид дочери Глюкозы Лиды вызывает претензии поклонников ее мамы.