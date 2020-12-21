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Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы 

Полина Алферова 2 часа назад
Обратная сторона звездной популярности — пристальное внимание поклонников к личной жизни артиста и его семье. Особенно это касается супругов и детей.
Одни звездные отпрыски идут по стопам своих знаменитых родителей, во всем копируя их стиль. Другие же наоборот стараются максимально дистанцироваться от известности старшего поколения и найти свой путь. Иногда такое желание приводит к радикальным экспериментам, которые не всегда встречают понимание окружающих.
Посмотрите видео и узнайте, почему внешний вид дочери Глюкозы Лиды вызывает претензии поклонников ее мамы.
Ранее «Рамблер» рассказывал о секретах знаменитостей, раскрытых в ТикТоке.
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