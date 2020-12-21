«Мыслей его найти у меня не было»

«Я однажды позвонил маме домой, и она дала отцу телефон. Он сказал, что это отец Вася. Хотел поговорить. Я сказал, что приеду и тогда поговорим. Они общались с мамой. Он жил под Киевом. То картошки привезет, то какие-то гостинцы. У меня была надежда, что сейчас позвонят в дверь и я его увижу. Но когда я был дома на каникулах он не переступал порог дома. Я подумал, что так тому и быть. Через несколько лет я встретился со сводными братом и сестрой в Киеве. Накрыл стол в ресторане. Я спросил: «Василий жив?». Мне сказали: «Он умер». Мне показали только его фотографию»,