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«Мыслей его найти у меня не было»: Маковецкий высказался об отце, которого никогда не видел 

Мира Маркина 1 час назад
«Мыслей его найти у меня не было»
Фото: globallookpress.com
Сергей Маковецкий в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" рассказал, что никогда не видел своего отца.

«Папа ушел от мамы, когда я еще не родился. Когда я был студентом театрального училища имени Щукина, то захотел с ним познакомиться. Узнал адрес и хотел поехать в гости. Мне говорили, что я на него похож. И вдруг я сильно заболел. И две недели пролежал больным. И когда выздоровел, то пришло время ехать на учебу. И больше мыслей его найти у меня не было»,

— признался артист.
Маковецкий признался, что лишь однажды общался с отцом по телефону:

«Я однажды позвонил маме домой, и она дала отцу телефон. Он сказал, что это отец Вася. Хотел поговорить. Я сказал, что приеду и тогда поговорим. Они общались с мамой. Он жил под Киевом. То картошки привезет, то какие-то гостинцы. У меня была надежда, что сейчас позвонят в дверь и я его увижу. Но когда я был дома на каникулах он не переступал порог дома. Я подумал, что так тому и быть. Через несколько лет я встретился со сводными братом и сестрой в Киеве. Накрыл стол в ресторане. Я спросил: «Василий жив?». Мне сказали: «Он умер». Мне показали только его фотографию»,

— рассказал актер.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец изменял ее матери с Ниной Дорошиной.
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