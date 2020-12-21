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«Материнский инстинкт еще не угас»: Королева призналась, что потеряла ребенка из-за стресса 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Королева заявила, что из-за стресса потеряла ребенка
Фото: teleprogramma.pro
В понедельник 21 декабря на канале «Пятница!» стартует шоу-выживалити «Племя». Звезд шоу-бизнеса отправят на тропический остров, где им придется жить в течение нескольких дней с дикими аборигенами. Эта программа не только испытание собственного духа и тела — поездка в джунгли помогает героям заново понять и переосмыслить себя, найти новые ресурсы.
В первых выпусках зрители увидят попытку «обнулиться» известной певицы Наташи Королевой. Раскрепостившись во время испытаний, 47-летняя артистка призналась перед камерами о том, о чем долго молчала. Оказывается, они с мужем Сергеем Глушко давно мечтают о втором ребенке. И несколько лет назад мечта почти осуществилась — певице удалось забеременеть, но очередной скандал не дал чуду случиться. Некто слил в Сеть интимные фото звезды с украденного телефона Тарзана, и из-за пережитого стресса женщина потеряла плод.

«Мы хотели с мужем девочку, но у нас долго не получалось. А потом произошло чудо. Но, к сожалению, нам попались плохие люди, которые сделали так, что у меня был большой нервный срыв. На фоне этой истории у меня случился выкидыш. И больше у нас не получается, но я бы очень хотела. У меня материнский инстинкт еще не угас»,

— призналась Королева в передаче. Напомним, певица и ее муж вырастили сына Архипа. В уходящем году парню исполнилось 18 лет, и у него уже своя взрослая жизнь.
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Женский форум
Звёзды , Наташа Королева , Сергей Глушко
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