Пригожин высказался о доходах Шнурова 

После того, как артист рассказал о своих новогодних гонорарах, шоумен обвинил его в попытках «понтоваться» своими деньгами.

«Он как избалованный ребенок: хвастается, рассказывает о своих доходах. Если ты такой умный, то помоги индустрии», — сказал Пригожин.

Он заявил, что Шнуров больше говорит, чем делает, а также пожаловался, что аудитория не ценит порядочных музыкантов. По мнению продюсера, слушателям нравится, когда им «плюют в лицо».