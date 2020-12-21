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Пригожин высказался о доходах Шнурова 

Lenta.ru 1 час назад
Пригожин высказался о доходах Шнурова
Фото: Lenta.ru
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова с избалованным ребенком. Об этом сообщает «Газета.Ru».
После того, как артист рассказал о своих новогодних гонорарах, шоумен обвинил его в попытках «понтоваться» своими деньгами.

«Он как избалованный ребенок: хвастается, рассказывает о своих доходах. Если ты такой умный, то помоги индустрии», — сказал Пригожин.

Он заявил, что Шнуров больше говорит, чем делает, а также пожаловался, что аудитория не ценит порядочных музыкантов. По мнению продюсера, слушателям нравится, когда им «плюют в лицо».
Ранее Шнуров раскрыл стоимость своего выступления на новогоднем корпоративе. Он рассказал, что такое шоу обойдется в 11,5 миллиона рублей. По словам артиста, он дает по два частных выступления в месяц, однако от концертов в новогоднюю ночь отказывается. При этом музыкант признался, что группа выступала ночью с 31 декабря на 1 января в прошлом году — заказчик предложил «существенные» деньги.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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