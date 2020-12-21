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На слуху: почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Фото: @glukozamusic
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Шнуров рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах

РИА Новости
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с ТАСС рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах. По словам музыканта, пандемия несильно повлияла на спрос.
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"Жаловаться на всю страну не буду"

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева рассказала о низком заработке. Из-за пандемии COVID-19 актриса осталась без работы.
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Как сейчас выглядит и чем занимается Анфиса Чехова

@achekhova
21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова. Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.
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Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы

@glukozamusic
Обратная сторона звездной популярности — пристальное внимание поклонников к личной жизни артиста и его семье. Особенно это касается супругов и детей. Внешний вид дочери Глюкозы Лиды вызывает претензии поклонников ее мамы. Почему?
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Первый канал ответил на слухи о закрытии шоу Малышевой

Кадр из шоу "Жить здорово"
Ранее в Сети было опубликовано сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы. Первый канал прокомментировал информацию.
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Видео дня. Чем заменить картошку на Новый год
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Звёзды , Анфиса Чехова , Сергей Шнуров , Ольга Прокофьева , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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