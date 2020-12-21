На слуху: почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

РИА Новости

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с ТАСС рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах. По словам музыканта, пандемия несильно повлияла на спрос.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева рассказала о низком заработке. Из-за пандемии COVID-19 актриса осталась без работы.

@achekhova

21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова. Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.

@glukozamusic

Обратная сторона звездной популярности — пристальное внимание поклонников к личной жизни артиста и его семье. Особенно это касается супругов и детей. Внешний вид дочери Глюкозы Лиды вызывает претензии поклонников ее мамы. Почему?

Кадр из шоу "Жить здорово"

Ранее в Сети было опубликовано сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы. Первый канал прокомментировал информацию.