На слуху: почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
РИА Новости
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с ТАСС рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах. По словам музыканта, пандемия несильно повлияла на спрос.
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева рассказала о низком заработке. Из-за пандемии COVID-19 актриса осталась без работы.
@achekhova
21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова. Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.
@glukozamusic
Обратная сторона звездной популярности — пристальное внимание поклонников к личной жизни артиста и его семье. Особенно это касается супругов и детей. Внешний вид дочери Глюкозы Лиды вызывает претензии поклонников ее мамы. Почему?
Кадр из шоу "Жить здорово"
Ранее в Сети было опубликовано сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы. Первый канал прокомментировал информацию.