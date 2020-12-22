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Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой 

Катерина Саломе 1 час назад
Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой
Фото: @averbukhofficial
Накануне стало известно о бракосочетании серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ильи Авербуха с актрисой Лизой Арзамасовой. Хореограф признался, что они с супругой не собирались скрывать такое важное для них событие. Его слова приводит Starhit.

«С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь»,

— заявил новоиспеченный муж звезды «Папиных дочек».
Авербух поблагодарил всех за добрые слова и поздравления. Также хореограф пообещал оберегать свою ненаглядную жену.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что коллеги Авербуха отреагировали на свадьбу фигуриста.
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