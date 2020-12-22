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Жена Цекало поделилась подробностями их семейной жизни 

WomanHit.ru 26 минут назад
Жена Цекало поделилась подробностями семейной жизни
Фото: WomanHit.ru
Модель и художница Дарина Эрвин, молодая супруга шоумена Александра Цекало, редко делится деталями своей личной жизни. Однако девушка решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram.
Эрвин призналась поклонникам, что с мужем она разговаривает на английском языке, потому что русский язык художница воспринимает с трудом. Также модель добавила, что разговоры на английском являются хорошей практикой языка для продюсера, ведь они с актером живут в США, а приезжают в Россию только по работе.

«Между собой мы говорим на английском, поскольку мне так проще. Саша тоже видит в этом выгоду, ведь он получает бесплатные уроки. В нашем разговоре часто все запутанно — фразы звучат на иврите, русском, идише»,

— рассказала супруга Цекало.
На вопрос, что больше всего Дарина ценит в мужчине, она отметила, что «верность — это привлекательно». Также художница решила рассказать о первых тревожных звоночках в отношениях с мужчиной:

«Половое влечение намного ниже или выше, чем у вас. Они могут умалчивать о каких-то мелочах. Когда мужчина непоследователен в словах, не доводит дела до конца. Если вы быстро заметите эти тревожные звоночки, то у вас получится спасти себя от любовной трагедии».

Напомним, для 59-летнего Александра Цекало брак с 29-летней художницей Дариной Эрвин стал четвертым по счету.
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