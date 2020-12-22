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Познер поддержал выдачу денег от государства обедневшим артистам 

Lenta.ru 2 часа назад
Познер поддержал выдачу денег от государства обедневшим артистам
Фото: Lenta.ru
Ведущий Владимир Познер заявил, что поддерживает выдачу денег от государства тем артистам, которые обеднели в период пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в блоге «Познер Online».

«Да, я считаю, что государство обязано помогать в условиях кризиса тем, кто в наибольшей степени пострадал и продолжает страдать», — отметил журналист.

По словам Познера, это касается многих людей, связанных с концертно-театральной деятельностью.

«Начиная с промоутеров и артистов и кончая техническим персоналом», — добавил ведущий.

Он подчеркнул, что власти должны помогать, но необходимо сначала определиться, в какой степени государство реально может помогать, какими реальными ресурсами обладает.
Ранее Владимир Познер рассказал, что в определенных случаях не носит медицинскую маску в общественных местах. Так журналист ответил читательнице, укорившей его в появлении без защиты на лице.
В период пандемии в российском шоу-бизнесе регулярно появлялись сообщения о тяжелом финансовом положении актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Так, продюсер Иосиф Пригожин в конце мая жаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении и что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует».
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