Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Звезды, чью карьеру разрушила болезнь 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Болезнь известного человека всегда приковывает внимание многих людей. Поклонники следят за состоянием своего кумира и ждут хороших новостей о его состоянии. Иногда звезды пропадают, а потом выясняется, что они пережили тяжелую болезнь.
Чаще всего недуг разрушает карьеру, так как у человека нет прежних сил на концерты, гастроли и съемки. К тому же, у человек может сильно измениться внешность, поэтому он боится показать свое лицо поклонникам, чтобы его не осуждали.
Смотрите видео и узнайте, кому из звезд пришлось попрощаться со славой из-за тяжелого недуга. Возможно, они еще вернутся в шоу-бизнес и порадуют своих поклонников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Глюкозы смущает фанатов певицы.
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение