Звезды, чью карьеру разрушила болезнь 

Болезнь известного человека всегда приковывает внимание многих людей. Поклонники следят за состоянием своего кумира и ждут хороших новостей о его состоянии. Иногда звезды пропадают, а потом выясняется, что они пережили тяжелую болезнь.

Чаще всего недуг разрушает карьеру, так как у человека нет прежних сил на концерты, гастроли и съемки. К тому же, у человек может сильно измениться внешность, поэтому он боится показать свое лицо поклонникам, чтобы его не осуждали.

Смотрите видео и узнайте, кому из звезд пришлось попрощаться со славой из-за тяжелого недуга. Возможно, они еще вернутся в шоу-бизнес и порадуют своих поклонников.