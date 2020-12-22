Журналист Владимир Познер признался, что поддерживает идею о выдаче денег от государства. Но только тем артистам, которые обеднели в период пандемии COVID-19. Об этом он сообщил в блоге «Познер Online».

«Да, я считаю, что государство обязано помогать в условиях кризиса тем, кто в наибольшей степени пострадал и продолжает страдать»,

— заявил ведущий.

Познер утверждает, что это касается не только артистов, но и многих других людей, связанных с концертно-театральной деятельностью. Например, промоутеров и технический персонал. Но для начала, по мнению Владимира Владимировича, нужно понять, какими ресурсами обладает государство, и определиться, в какой степени оно будет помогать.