Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶

«Государство обязано помогать»: Познер поддержал выплаты артистам 

Катерина Саломе 41 минуту назад
«Государство обязано помогать»
Фото: globallookpress.com
Журналист Владимир Познер признался, что поддерживает идею о выдаче денег от государства. Но только тем артистам, которые обеднели в период пандемии COVID-19. Об этом он сообщил в блоге «Познер Online».

«Да, я считаю, что государство обязано помогать в условиях кризиса тем, кто в наибольшей степени пострадал и продолжает страдать»,

— заявил ведущий.
Познер утверждает, что это касается не только артистов, но и многих других людей, связанных с концертно-театральной деятельностью. Например, промоутеров и технический персонал. Но для начала, по мнению Владимира Владимировича, нужно понять, какими ресурсами обладает государство, и определиться, в какой степени оно будет помогать.
Раннее «Рамблер» сообщал о том, что звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о низком заработке.
Видео дня. Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение