Уходящий 2020-й год запомнится не только пандемией коронавируса, но и небывалым всплеском числа звездных разводов. Среди пар, поставивших точку в отношениях, оказалась чета Прилучных — Павла и Агаты , девичья фамилия которой Муцениеце. Скандал случился после того, как звезда сериала «Мажор» выгнал жену из особняка и даже, уверяла она, поднял на нее руку.

Агата Муцениеце тяжело переживала разрыв. Позже девушка призналась, что трещина в их семейном корабле возникла еще год назад, и все это время, до самоизоляции, девушка пыталась спасти брак.

В своем YouTube-блоге «Честный развод» девушка пыталась найти опору, ответы на волнующие вопросы, приглашая на интервью знаменитостей, прошедших через то же самое.

На этот раз в гости к Муцениеце пришла актриса Анастасия Меськова . Разговор зашел о том, что у гостьи с ее первым мужем была история про отличницу и хулигана.

«Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается»,

— поделилась Меськова.

Агата Муцениеце закивала. Сказанные гостьей слова нашли отклик в ней, и актриса призналась:

«Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей,

— рассказала Муцениеце.

И призналась: «Но когда это повернулось в мою сторону, я…!».

Напомним, Муцениеце и Прилучный прожили в браке почти девять лет. За это время у них появилось двое детей — сын Тимофей и дочка Мия.