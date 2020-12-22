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Муцениеце: «Мне реально нравилось, что он агрессивный» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Уходящий 2020-й год запомнится не только пандемией коронавируса, но и небывалым всплеском числа звездных разводов. Среди пар, поставивших точку в отношениях, оказалась чета Прилучных — Павла и Агаты, девичья фамилия которой Муцениеце. Скандал случился после того, как звезда сериала «Мажор» выгнал жену из особняка и даже, уверяла она, поднял на нее руку.
Агата Муцениеце тяжело переживала разрыв. Позже девушка призналась, что трещина в их семейном корабле возникла еще год назад, и все это время, до самоизоляции, девушка пыталась спасти брак.
В своем YouTube-блоге «Честный развод» девушка пыталась найти опору, ответы на волнующие вопросы, приглашая на интервью знаменитостей, прошедших через то же самое.
На этот раз в гости к Муцениеце пришла актриса Анастасия Меськова. Разговор зашел о том, что у гостьи с ее первым мужем была история про отличницу и хулигана.

«Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается»,

— поделилась Меськова.
Агата Муцениеце закивала. Сказанные гостьей слова нашли отклик в ней, и актриса призналась:

«Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей,

— рассказала Муцениеце.
И призналась: «Но когда это повернулось в мою сторону, я…!».
Напомним, Муцениеце и Прилучный прожили в браке почти девять лет. За это время у них появилось двое детей — сын Тимофей и дочка Мия.
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Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Анастасия Меськова
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