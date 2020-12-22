Супруга Цекало поделилась подробностями личной жизни 

Модель и художница Дарина Эрвин, супруга шоумена Александра Цекало, в своем Instagram решила ответить на вопросы подписчиков.
В ответе на один из вопросов Эрвин призналась, что со своим мужем она разговаривает исключительно на английском языке, потому что русский ей дается с трудом:
«Между собой мы говорим на английском, поскольку мне так проще. Саша тоже видит в этом выгоду, ведь он получает бесплатные уроки. В нашем разговоре часто все запутанно — фразы звучат на иврите, русском, идише».
Девушка также решила рассказать подписчиками о первых тревожных сигналах в отношениях с мужчиной:
«Половое влечение намного ниже или выше, чем у вас. Они могут умалчивать о каких-то мелочах. Когда мужчина непоследователен в словах, не доводит дела до конца. Если вы быстро заметите эти тревожные звоночки, то у вас получится спасти себя от любовной трагедии».
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