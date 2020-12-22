На слуху: раскрыты гонорары Собчак в «Дом-2» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Накануне стало известно о бракосочетании серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ильи Авербуха с актрисой Лизой Арзамасовой. Хореограф признался, что они с супругой не собирались скрывать такое важное для них событие.

Ксения Собчак была ведущей скандального шоу «ДОМ-2» на протяжении восьми лет. При этом она получала самую большую зарплату из всех.

Болезнь известного человека всегда приковывает внимание многих людей. Поклонники следят за состоянием своего кумира и ждут хороших новостей о его состоянии. Иногда звезды пропадают, а потом выясняется, что они пережили тяжелую болезнь.