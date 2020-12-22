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На слуху: раскрыты гонорары Собчак в «Дом-2» 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: раскрыты гонорары Собчак в «Дом-2»
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой

@averbukhofficial
Накануне стало известно о бракосочетании серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ильи Авербуха с актрисой Лизой Арзамасовой. Хореограф признался, что они с супругой не собирались скрывать такое важное для них событие.
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«Мне реально нравилось, что он агрессивный»

После расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце создала Youtube-шоу «Честный развод». На этот раз гостьей Агаты стала актриса Анастасия Меськова.
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Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»

Ксения Собчак была ведущей скандального шоу «ДОМ-2» на протяжении восьми лет. При этом она получала самую большую зарплату из всех.
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Звезды, чью карьеру разрушила болезнь

Болезнь известного человека всегда приковывает внимание многих людей. Поклонники следят за состоянием своего кумира и ждут хороших новостей о его состоянии. Иногда звезды пропадают, а потом выясняется, что они пережили тяжелую болезнь.
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«Государство обязано помогать»

Журналист Владимир Познер признался, что поддерживает идею о выдаче денег от государства. Но только тем артистам, которые обеднели в период пандемии COVID-19.
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Видео дня. Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Женский форум 1
Звёзды , Илья Авербух , Владимир Познер , Ксения Собчак , Агата Муцениеце , Анастасия Меськова , РИА Новости
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