Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг

Виталина Цымбалюк-Романовская вернула другу Армена Джигарханяна , бизнесмену Юрию Растегину, миллионный долг. В свое время он приобрел у артиста половину его квартиры, а Виталине, которая тогда была женой Джигарханяна, ссудил деньги для ремонта.

Растегин планирует создать музей в квартире актера в Староконюшенном переулке. По словам бизнесмена, они обсуждали эту идею еще при жизни артиста. При этом он уверяет, что не станет выселять вдову актера, если она захочет остаться в квартире:

"Если Татьяна Сергеевна скажет, что хочет продолжать жить там, я возражать не стану. Пусть живет спокойно, а просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем. Я видел, в каких прекрасных отношениях они находились с Джигарханяном",

Растегин также рассказал, что наконец закончил судиться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Два миллиона, которые пианистка занимала у него под расписку, она наконец вернула:

"Виталина полностью выплатила мне долг. Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась. Для меня это стало приятной неожиданностью: думал, что своих денег не увижу еще долго".

Говоря о Джигарханяне, Растегин также добавил, что не верит слухам о том, что за актерам в последние годы никто не ухаживал. Однако Цымбалюк-Романовская говорит об обратном: