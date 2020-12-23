Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг

"Если Татьяна Сергеевна скажет, что хочет продолжать жить там, я возражать не стану. Пусть живет спокойно, а просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем. Я видел, в каких прекрасных отношениях они находились с Джигарханяном",
"Виталина полностью выплатила мне долг. Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась. Для меня это стало приятной неожиданностью: думал, что своих денег не увижу еще долго".
"Реальное состояние Армена Борисовича тщательно скрывалось последние несколько лет. К нему не допускали друзей, родственников и прессу. Да, я видела документы, подтверждающие до какого ужасного состояния его довели. Жизнь с Арменом стала основной частью моей личности и моей биографии. За наш брак я несу ответственность — и там есть чем гордиться: его внешним видом, востребованностью, его ощущением счастья. Тот позор, в который его втянули, пользуясь его состоянием здоровья, уже к моей жизни отношения не имеет…",