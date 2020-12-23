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Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна миллионный долг 

Мира Маркина 5 часов назад
Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг
Фото: РИА Новости
Виталина Цымбалюк-Романовская вернула другу Армена Джигарханяна, бизнесмену Юрию Растегину, миллионный долг. В свое время он приобрел у артиста половину его квартиры, а Виталине, которая тогда была женой Джигарханяна, ссудил деньги для ремонта.
Растегин планирует создать музей в квартире актера в Староконюшенном переулке. По словам бизнесмена, они обсуждали эту идею еще при жизни артиста. При этом он уверяет, что не станет выселять вдову актера, если она захочет остаться в квартире:

"Если Татьяна Сергеевна скажет, что хочет продолжать жить там, я возражать не стану. Пусть живет спокойно, а просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем. Я видел, в каких прекрасных отношениях они находились с Джигарханяном",

сообщил предприниматель в беседе с "Собеседником".
Растегин также рассказал, что наконец закончил судиться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Два миллиона, которые пианистка занимала у него под расписку, она наконец вернула:

"Виталина полностью выплатила мне долг. Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась. Для меня это стало приятной неожиданностью: думал, что своих денег не увижу еще долго".

Говоря о Джигарханяне, Растегин также добавил, что не верит слухам о том, что за актерам в последние годы никто не ухаживал. Однако Цымбалюк-Романовская говорит об обратном:

"Реальное состояние Армена Борисовича тщательно скрывалось последние несколько лет. К нему не допускали друзей, родственников и прессу. Да, я видела документы, подтверждающие до какого ужасного состояния его довели. Жизнь с Арменом стала основной частью моей личности и моей биографии. За наш брак я несу ответственность — и там есть чем гордиться: его внешним видом, востребованностью, его ощущением счастья. Тот позор, в который его втянули, пользуясь его состоянием здоровья, уже к моей жизни отношения не имеет…",

— сделала заявление женщина в беседе с изданием "СтарХит".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Петросян извинился за слова о смерти Джигарханяна "в муках".
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Звёзды , Армен Джигарханян , StarHit
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