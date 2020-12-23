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«Вещи Мирославы не единожды оказывались на улице»: коллега Прилучного рассказал об изменах актера 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Вещи Мирославы не единожды оказывались на улице»
Фото: Globallookpress.com
Коллега актера Павла Прилучного заявил, что «Мажор» недолго наслаждался счастьем в обществе актрисы Мирославы Карпович. Сейчас у него новый роман. Под чары звезды якобы угодила 24-летняя миниатюрная актриса Зепюр Брутян, с которой он сблизился еще на съемках сериала «В клетке». В то время он еще был женат на актрисе Агате Муцениеце.
Как известно, сейчас идут съемки продолжения сериала. Прилучный и Брутян не отходят друг от друга. Поговаривают, что «Папина дочка» Мирослава Карпович в курсе романа Прилучного, но делает вид, что ничего не происходит. При этом в актерском цехе только ленивый уже не знает о новом увлечении «Мажора».

«Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой».

Коллега Павла Прилучного
Зепюр Брутян — молодая и очень перспективная актриса. Ее рост составляет всего 160 сантиметров, а вес 45 килограммов. В детстве она профессионально занималась художественной гимнастикой и пением. Известно, что покорять Москву она приехала из Армении, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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