«Вещи Мирославы не единожды оказывались на улице»

«Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой».