На слуху: Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова нецензурно высказалась в адрес невесты в костюме коровы. Героиня пожаловалась на экс-возлюбленного, отношения с которым ее крайне не устраивали.

Актер Мел Гибсон набрал вес для съемок в фильме "Охота на Санту" и перестарался. В черной комедии 64-летний актер сыграл роль Санта-Клауса.

В советское время актриса Наталья Рычагова часто появлялась на экранах, но больше всего славы принесла ей картина "Офицеры". "Рамблер" выяснил, почему не сложилась судьба талантливой артистки.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская вернула другу Армена Джигарханяна, бизнесмену Юрию Растегину, долг. Она брала у него два миллиона под расписку.

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Звезды редко задаются вопросом о том, что им надеть. Эту проблему обязаны решать стилисты и модельеры. Иногда, правда, со вкусом случаются промашки даже у прожженных профессионалов своего дела.