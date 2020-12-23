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На слуху: Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг 

Анна Арсеньева 4 часа назад
На слуху: Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Сябитова разнесла невесту в костюме коровы

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова нецензурно высказалась в адрес невесты в костюме коровы. Героиня пожаловалась на экс-возлюбленного, отношения с которым ее крайне не устраивали.
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Мел Гибсон набрал вес для роли Санта-Клауса и переборщил

Актер Мел Гибсон набрал вес для съемок в фильме "Охота на Санту" и перестарался. В черной комедии 64-летний актер сыграл роль Санта-Клауса.
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Трагическая судьба звезды «Офицеров» Натальи Рычаговой

В советское время актриса Наталья Рычагова часто появлялась на экранах, но больше всего славы принесла ей картина "Офицеры". "Рамблер" выяснил, почему не сложилась судьба талантливой артистки.
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Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская вернула другу Армена Джигарханяна, бизнесмену Юрию Растегину, долг. Она брала у него два миллиона под расписку.
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Самые спорные наряды российских звезд

@fkirkorov
Звезды редко задаются вопросом о том, что им надеть. Эту проблему обязаны решать стилисты и модельеры. Иногда, правда, со вкусом случаются промашки даже у прожженных профессионалов своего дела.
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Видео дня. Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Женский форум
Звёзды , Наталья Рычагова , Роза Сябитова , Мел Гибсон , Армен Джигарханян , РИА Новости
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