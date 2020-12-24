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Это не муж Веры Брежневой: Эрика Герцег рассекретила своего возлюбленного из Казахстана 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассекретила возлюбленного
Фото: @erikaherceg
Певица Эрика Герцег, которая получила широкую известность по выступлению в группе «ВИА Гра», отдав ей семь лет своей музыкальной карьеры, рассекретила своего возлюбленного. Им оказался бизнесмен из Казахстана по имени Михаил. Парочка вместе провела не так давно время в Куршевеле.
Кстати, именно этот мужчина занимается продвижением композиций Эрики Герцег в Казахстане. Она выпустила уже две песни, которые пользуются популярностью в этой стране у местных меломанов.
Сама Эрика Герцег на фотографиях предпочитает любимого мужчину не светить. Судя по всему, она живет по правилам, что счастье любит тишину, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Эрики Герцег приписывали в свое время роман с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе, мужем певицы Веры Брежневой. Сама она только смеялась над этой неправдивой информацией. Вера Брежнева также в соцсетях высказывалась об этой «связи». Она в шутку говорила, что ее муж загулял. Смотрите также:
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Звёзды , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева , StarHit
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