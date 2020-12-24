Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассекретила возлюбленного

Певица Эрика Герцег , которая получила широкую известность по выступлению в группе «ВИА Гра», отдав ей семь лет своей музыкальной карьеры, рассекретила своего возлюбленного. Им оказался бизнесмен из Казахстана по имени Михаил. Парочка вместе провела не так давно время в Куршевеле.

Кстати, именно этот мужчина занимается продвижением композиций Эрики Герцег в Казахстане. Она выпустила уже две песни, которые пользуются популярностью в этой стране у местных меломанов.

Сама Эрика Герцег на фотографиях предпочитает любимого мужчину не светить. Судя по всему, она живет по правилам, что счастье любит тишину, сообщает «СтарХит».