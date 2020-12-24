«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, "как надо и как не надо". Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, — особенное счастье!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Арзамасова.
«Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей!» — заявила актриса.
«И я очень жду новых здоровых времён, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься».