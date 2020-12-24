Лиза Арзамасова опубликовала в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками своими первыми впечатлениями после свадьбы с фигуристом Ильей Авербухом . Девушка призналась, что они с супругом прочитали все поздравления и теплые слова в их адрес, за что она безмерно благодарна поклонникам.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, "как надо и как не надо". Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, — особенное счастье!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Арзамасова.

Также артистка добавила, что ценит фолловеров за добрые пожелания, которые так нужны в негативное время. Возможно, Лиза имела в виду тех людей, которые осуждают ее брак с 47-летним спортсменом.

«Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей!» — заявила актриса.

Арзамасова сообщила, что с нетерпением ждет время, когда она сможет встречаться с поклонниками в концертных залах:

«И я очень жду новых здоровых времён, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься».

Напомним, 25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербу× 20 декабря узаконили свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Торжество прошло в узком кругу близких людей.